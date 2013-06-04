Арестованному экс-премьеру Грузии обещают дать и телевизор, и радиоприемник

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани пообещала предоставить находящемуся в предварительном заключении экс-главе грузинского правительства, генсеку пропрезидентской партии "Единое национальное движение" Вано Мерабишвили телевизор, если тот будет вести себя надлежащим образом, сообщают Новости-Грузия.

"Если он будет вести себя в соответствии с Кодексом заключения, то департамент по исполнению наказаний в качестве поощрения даст ему не только телевизор, но и радиоприемник", - заявила Цулукиани журналистам во вторник, 4 июня.

Как сообщал УНИАН, 21 мая были задержаны экс-премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили. Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями.

Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.