Пока еще президенту Ахмадинежаду уже сказали, когда его ждут в суде

Уголовное дело, по которому пока еще действующий президент исламской республики должен предстать перед судом базируется на жалобе спикера парламента Ирана Али Лариджани, передает Радио Свобода.

По теме: Иранцы избрали нового президента

Как сообщается, детали жалобы и возбужденного дела пока не разглашаются.

Как известно, в начале 2013 года Ахмадинеджад обвинил Лариджани и его семью в коррупции и даже обнародовал запись разговора брата спикера Лариджани на сессии парламента. Как утверждал Ахмадинежад, та запись свидетельствует о коррумпированности семьи председателя парламента. В ответ Лариджани заявил, что президент заблокировал расследование дела против своего политического соратника.