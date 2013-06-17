Пока еще президенту Ахмадинежаду уже сказали, когда его ждут в суде
17:07, 17 июня 2013Мир
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Действующего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада обязали предстать перед судом 26 ноября.
Ахмадинежад предстанет перед судом
Уголовное дело, по которому пока еще действующий президент исламской республики должен предстать перед судом базируется на жалобе спикера парламента Ирана Али Лариджани, передает Радио Свобода.
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Как сообщается, детали жалобы и возбужденного дела пока не разглашаются.
Как известно, в начале 2013 года Ахмадинеджад обвинил Лариджани и его семью в коррупции и даже обнародовал запись разговора брата спикера Лариджани на сессии парламента. Как утверждал Ахмадинежад, та запись свидетельствует о коррумпированности семьи председателя парламента. В ответ Лариджани заявил, что президент заблокировал расследование дела против своего политического соратника.
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