ВКонтакте сохранит большую часть музыки

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин на своей странице ВКонтакте, пишет РИА Новости.

"Большая часть аудиозаписей по-прежнему останется на сайте. Да и музыканты, которые не боятся делиться своим творчеством бесплатно, никуда не исчезнут", - написал Лобушкин.

По словам пресс-секретаря, музыки в этом мире много, и никто никому не сможет запретить что-то слушать или навязать свои предпочтения.

"Мы всегда удаляли аудио- и видеозаписи, когда на них подавались законные жалобы от правообладателей, просто сейчас таких обращений стало больше", - объяснил Лобушкин.

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ВКонтакте не собирается удалять вообще всю музыку, только зарубежную или только русскую, только рок или только поп-музыку - мы удаляем конкретные композиции определенных исполнителей. От нас этот выбор не зависит", - объяснил пресс-секретарь.

Законопроект о борьбе с интернет-пиратством Госдума приняла в пятницу в первом чтении. Он определяет механизм блокирования сайтов, незаконно размещающих фильмы и музыкальные произведения. С действием "антипиратского" закона связал массовое удаление музыки в соцсети депутат госдумы РФ, член рабочей группы по разработке этого законопроекта Роберт Шлегель.