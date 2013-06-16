В Стамбуле продолжаются столкновения демонстрантов с полицией

На площадь сегодня стянута спецтехника, грузовики и тракторы коммунальных служб, передает ИТАР-ТАСС.

К востоку от площади продолжается противостояние полиции и агрессивно настроенных протестующих. После некоторого затишья сегодня около 09.00 по местному времени провокаторы снова начали выходить на улицы. В районе Харбие некоторые улицы перекрыты баррикадами. Там в основном происходит позиционная борьба.

Полиция периодически применяет водометы и газ против манифестантов, бросающих в сторону сил безопасности камни. Сообщается о задержаниях. Иногда спецназу полиции удается прорвать баррикады и оттеснить протестующих. Журналисты пытаются снимать происходящее со стороны полицейских кордонов.

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Напряженность сохраняется и в других прилегающих к Таксиму районах, куда стянуты дополнительные подразделения полицейского спецназа, но масштабных столкновений не произошло.

Многие из протестующих надели противогазы. Находиться без респиратора на Таксиме или в зонах беспорядков сложно - силы безопасности неоднократно применяли слезоточивый и перцовый газ, частицы которого впитались в поверхности улиц.

На Таксиме, в отличие от предыдущих 18 дней, на данный момент непривычно спокойно. Полиция повзводно заняла позиции возле переулков, через которые протестующие могут совершить попытку прорыва на площадь. У некоторых групп провокаторов были такие намерения. В парке Гези завершается уборка, оттуда вывезено несколько сотен палаток и стендов манифестантов, сняты агитационные растяжки и транспаранты.

Как сообщал УНИАН, по всей Турции более двух недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. 16 июня столкновения полиции с митингующими произошли на площади Таксим в Стамбуле. По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.