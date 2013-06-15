Китайцы построят второй Панамский канал

Концессия отдана частной гонконгской фирме HKND, главой которой Ван Цзин - один из руководителей китайской телекоммуникационной компании.

Также гонконгская фирма получила право на строительство железной дороги, двух портов, международного аэропорта и нефтепровода в Никарагуа, сообщает СNN.

Оценивая такую инициативу гонконгской фирмы, эксперты указывают на ряд рисков.

В частности, пока не ясно, каким образом группа будет финансировать проект, стоимость которого может составлять около 40 млрд долларов. К тому же HKND не указывает точного маршрута канала, однако известно, что в любом случае его длина будет втрое превышать длину Панамского.

Аргумент в интересах нового канала заключается в том, что Панамский канал слишком узок для пропуска крупных кораблей и контейнеровозов. В то же время планируемый канал для прохождения кораблей через Никарагуа будет более широким. В итоге это создаст возможности для страны заработать на торговом судоходстве, объемы которого по прогнозам в ближайших 20-30 лет стремительно будут расти, сообщает СNN.

"Стремительный рост объемов товаров, которые доставляются по торговым маршрутам Восток-Запад, а также размеров самих судов, является достаточным аргументом в интересах строительства второго, значительно более широкого канала через Центральную Америку", цитирует СNN сайт гонконгской HKND.