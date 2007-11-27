Решения о вступлении Азербайджана в НАТО пока нет

Азербайджан пока не планирует вступать в НАТО, но продолжит сотрудничать с организацией, заявил министр обороны страны Сафар Абиев. "Я как министр обороны заявляю, что пока решения о вступлении Азербайджана в НАТО нет", - сказал Абиев на пресс-конференции в Астане после заседания Совета министров обороны стран СНГ.

В то же время министр отметил, что Азербайджан "будет продолжать сотрудничать с НАТО".