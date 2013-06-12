В Колорадо сгорело почти сто домов из-за лесных пожаров

Всего в регионе зафиксировано четыре очага возгорания. Самый опасный пожар бушует к северо-востоку от Колорадо-Спрингс в районе городка Блэк-Форест, расположенного в лесистой местности. По предварительным данным, там уничтожено более 3 тысяч га лесов и кустарников. Из-за чрезвычайно жаркой и сухой погоды и порывистого ветра пламя быстро распространяется.

Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.

По словам представителей штаба по ликвидации пожаров, локализовать огонь пока не удается. Власти объявили о принудительной эвакуации более 7 тысяч человек. Из тюрьмы в пригороде Колорадо-Спрингс, которую окутал густой дым, сегодня были эвакуированы более 900 заключенных.

Власти приняли решение подключить к борьбе со стихией авиацию - шесть пожарных вертолетов и один воздушный танкер. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.