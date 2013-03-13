На российском телеканале поэта Шевченко сравнили с Гитлером (видео)

Об этом сообщает Украинская правда.

"Интересный факт: за ненависть Тараса Шевченко к русским фашисты разрешали ставить его портреты рядом с портретом Гитлера и сохранили его памятник в Киеве", - сказано в материале.

В сюжете, продолжительностью почти 8 минут, в частности, выражается недовольство тем, что в Оренбургской области празднуют "Шевченковский март", однако не празднуют "Пушкинский июнь".

"Кстати, не только Пушкинского июня нет в Оренбуржье, нет, например и Есенинского октября", - говорится в материале.

"Было бы еще понятно, если бы в знак российско-украинской дружбы увековечили память Гоголя в Оренбуржье. Неоспорим вклад Николая Васильевича в русскую литературу", - сказал ведущий.

"Но откуда у нас взялось такое ярое поклонение русофобу Шевченко, которое мы культивируем из года в год, устраивая месячник его имени? Неизвестно. Зачем нашим детям эти странные и явно чужие кумиры, когда в нашей многонациональной литературе есть, которыми в действительности можно гордиться", - добавил он.