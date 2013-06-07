Уровень воды в Дунае возле Белграда приближается к 4,5 метра

Стандартные меры защиты от наводнения объявлены на севере страны, на побережье протяженностью 255 км от населенного пункта Бездан до города Нови-Сад - административного центра автономного края Воеводина. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии.

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По его данным, уровень воды в Бездане достиг 66 см, в Нови-Саде - 432 см, а в Белграде - 440 см.

Местные власти заявляют, что "ведут подготовку к возможным наводнениям, а все подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям находятся в полной боевой готовности".

Ожидается, что уровень воды в Дунае достигнет в Сербии пика через неделю.