Новое задымление в московском метро: движение снова остановили
11:56, 05 июня 2013Мир
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Новое задымление на "красной" ветке московского метро, движение остановлено.
Движение снова остановлено
Новое задымление возникло в московском метро, движение поездов вновь остановлено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы метрополитена.
"Напряжение вновь снято, потому что на том же участке опять возникло задымление кабеля", - сказал собеседник агентства.
Утром в среду на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель. По последним данным, пострадали 52 человека. Основная причина обращения к врачам - отравление угарным газом.
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