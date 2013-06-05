Новое задымление в московском метро: движение снова остановили

11:56, 05 июня 2013
Мир
1691 0

Новое задымление на "красной" ветке московского метро, движение остановлено.

Пожар в московском метро

Новое задымление возникло в московском метро, движение поездов вновь остановлено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы метрополитена.

"Напряжение вновь снято, потому что на том же участке опять возникло задымление кабеля", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель. По последним данным, пострадали 52 человека. Основная причина обращения к врачам - отравление угарным газом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter