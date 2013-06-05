Демонстранты в Стамбуле не намерены прекращать акцию протеста

Как передает РИА Новости, минувшим днем заместитель премьер-министра страны Булент Аринк принес публичные извинения пострадавшим от действий полиции во время разгона мирных демонстрантов на центральной стамбульской площади Тексим и призвал демонстрантов прекратить протестные выступления. Он, однако, отказался извиниться перед "теми, кто спровоцировал беспорядки в турецких городах, и пытался посягнуть на свободу турецких граждан".

"Нам недостаточно выступления заместителя премьера, турки примут только извинения самого главы правительства - Реджепа Эрдогана, который и является главным проводником политики нынешних властей", - сказал выпускник стамбульского университета Керем Огюш.

По его словам, выступления в центре Стамбула будут продолжаться до тех пор, пока с разъяснениями к народу не обратится премьер-министр. С Керемом согласны подавляющее большинство стамбульцев, которые до сегодняшнего утра не уходили из центра города. Тысячи молодых людей, преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, расположились как на самой площади Тексим, так и в прилегающем к ней парке Гези.

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Именно намерение турецкого правительства построить на месте Гези торговый центр и привело к возмущению горожан и массовым протестам в Стамбуле. Сейчас в парке разбит палаточный лагерь, обустроено несколько медпунктов, в которых оказывали первую помощь пострадавшим входе столкновений с силами безопасности. В районе площади Тексим, как рассказывают участники акции протеста, уже третий день не появляется полиция, однако оставлять площадь, и тем более парк Гези, никто не собирается.

"Сначала выступления были исключительно мирными и требования носили только социальный характер", - говорит медицинский работник, непосредственно участвовавший в стычках с полицией, Фахми Сарин. Однако, по его мнению, властям было выгодно перевести социальный конфликт в политический и искать зачинщиков среди своих политических оппонентов. "Там, где неспокойно, где возникает любого рода конфликт, политические силы сразу же пытаются взять его под свой контроль и извлечь собственную выгоду", - считает Фахми.