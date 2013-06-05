Один из братьев Царнаевых собирался ехать воевать в Газу - сенатор

Об этом пишет в среду американское издание Hill со ссылкой на сенатора Стива Коэна (Steve Cohen), передает РИА Новости.

По словам Коэна, именно незнание арабского побудило Царнаева сделать выбор в пользу чеченских боевиков и отправиться в Россию.

Коэн входил в делегацию членов конгресса США, посетившую на прошлой неделе РФ. В Москве американские конгрессмены обсудили с российскими коллегами ход расследования теракта в Бостоне. Как заявил член комитета по иностранным делам конгресса США Дана Рорабахер, вовремя среагировать на предупреждения России и предотвратить теракт США помешали стереотипы "холодной войны".

Два взрыва прогремели на финише международного марафона в Бостоне 15 апреля. Погибли три человека. Один из предполагаемых исполнителей теракта - Тамерлан Царнаев - был убит в перестрелке с полицией, а его младший брат Джохар задержан и ждет суда по обвинению в применении оружия массового поражения. После стало известно, что спецслужбы РФ предупреждали американских коллег о возможной приверженности Царнаевых радикальному исламу, однако в США не придали значения этим сведениям.