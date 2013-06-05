"Бостонский террорист" выздоровел и получает деньги

Об этом Джохар Царнаев рассказал в ходе первого с момента его ареста телефонного разговора с родителями, который состоялся в конце мая (раньше Царнаев не мог разговаривать из-за травмы гортани). Видеозапись, которая во время разговора велась из дома Царнаевых в Дагестане , была выпущена британским каналом Channel 4 News.

По словам Царнаева, с момента ареста он получил на банковский счет уже не менее тысячи долларов.На это его мать ответила, что что ее семья тоже получила пожертвования на сумму около 8 тысяч долларов от людей, которые поддерживают Царнаева.

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В ответ на вопрос матери о его самочувствии Царнаев ответил, что уже давно чувствует себя хорошо и нормально питается. «У меня все хорошо», — заверил он родителей.

В разговоре с журналистами Channel 4 News родители Джохара Царнаева продолжали настаивать на то, что их сыновья не совершали теракта, замечает Лента.ру.

19-летнего Джохара Царнаева и его старшего брата Тамерлана обвиняют в организации теракта на финише марафона в Бостоне, совершенного 15 апреля. Тогда в результате взрыва двух самодельных бомб погибли три человека, более 260 получили ранения.

Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит во время перестрелки с полицией, а Джохару удалось скрыться. Через некоторое время его нашли прячущимся на заднем дворе дома в бостонском пригороде. При задержании он был ранен и поэтому сейчас находится в одной из больниц Бостона.

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Позже Джохар возложил основную ответственность за теракт на старшего брата. Кроме того, в лодке, где он прятался, была обнаружена записка, в которой он объявлял теракт местью Соединенным Штатам за кампании в Афганистане и Ираке.

Джохару Царнаеву предъявлены обвинения в использовании оружия массового уничтожения и в уничтожении имущества, повлекшем гибель людей. Согласно федеральным законам, ему грозит смертный приговор.