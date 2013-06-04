Франция получила доказательства использования в Сирии химоружия

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава французского МИД Лоран Фабиус.

В конце мая СМИ сообщали, что французские спецслужбы изучают представленные журналистом газеты Monde материалы, которые якобы свидетельствуют о применении властями Сирии химического оружия против оппозиции. В середине апреля французский репортер якобы на протяжении нескольких дней наблюдал, как здесь "использовались химснаряды". Сообщалось, что журналисту удалось привезти из Сирии и представить французским властям вещественные доказательства применения химоружия - некие материалы со следами воздействия боевых газов.

Фабиус заявил, что анализы образцов, проведенные в одной из французских лабораторий, показывают наличие в них зарина.

"Теперь Франция уверена, что в Сирии несколько раз ограниченно использовался зарин", - отметил глава МИД. При этом в заявлении Фабиуса не уточняется, кто именно использовал этот отравляющий газ.