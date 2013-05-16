ВВС утверждает, что получила доказательства использования химоружия в Сирии

Свидетели рассказали корреспонденту ВВС, который в прошлом месяце посетил город Серакиб, что правительственные вертолеты сбросили на землю минимум два устройства с ядовитым газом.

Сирийские власти категорически отрицают обвинения в использовании химических веществ.

США предупредили, что такие действия властей Сирии будут "красной линией" для возможной интервенции на территорию страны.

Но президент Барак Обама заявил, что доказательства, которые собрала разведка о возможном использовании Сирией химического оружия, не имеют достаточного подтверждения.

В апреле Серакиб, который расположен на юго-западе от Алеппо, обстреляла правительственная артиллерия.

Врачи местной больницы рассказали ВВС, что они заметили у восьми человек затрудненное дыхание. Некоторых рвало, у других были суженные зрачки, сообщили медики.

Впоследствии одна женщина умерла. Врачи говорят, что у нее были симптомы отравления фосфорорганическими соединениями, образцы которых отправили на экспертизу.

На адрес ВВС присылают многочисленные видео в подтверждение сообщений об использовании в Сирии химического оружия, однако информацию, о которой идет речь в видеороликах, невозможно самостоятельно проверить.

И США, и Великобритания заявляют об увеличении количества доказательств использования правительством Сирии химического оружия.

Сирийских повстанцев также обвиняют в его использовании, но они, как и власть, отрицают эти обвинения.

Организация Объединенных Наций заявила, что за два года конфликта в Сирии погибли не менее 80 тысяч человек.

ВВС Украина