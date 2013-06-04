СМИ: В Париже пьяный швейцарский дипломат устроил гонки с полицией

Как передает РИА Новости по данным Parisien, инцидент, достойный фильма о Джеймсе Бонде, произошел в ночь на понедельник, 3 июня, в пятом округе Парижа. Сотрудники полиции заметили автомобиль Mercedes с дипломатическими номерами, который на полной скорости мчался по набережной Сен-Бернар. Они попытались задержать водителя, однако тот не подчинился. Через некоторое время машину догнали, но остановить ее вновь не удалось, причем водитель намеренно направил свой автомобиль на полицейских, один из которых выхватил пистолет и дважды выстрелил по колесам "Мерседеса".

Нарушитель продолжил гонку и в итоге выехал на бульвар Сен-Жермен, направив машину навстречу одностороннему движению и посеяв панику среди автомобилистов. Там полиции наконец-то удалось задержать водителя, которым оказался 54-летний посол Швейцарии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проведенный тест показал повышенное содержание алкоголя в крови дипломата. Благодаря своему дипломатическому статусу, нарушитель был отпущен на свободу.

В свою очередь, представитель швейцарского МИД подтвердил информацию о происшествии в Париже и заявил, что дипломат сотрудничает с французскими следователями.