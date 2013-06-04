США направят в Иорданию ракеты Patriot для защиты от Сирии

По словам представителей Центрального командования армии США, ПРО и боевые самолеты примут участие в международных военных учениях Eager Lion, которые намечены в Иордании на июль, сообщает Росбалт.

После маневров вооружение могут оставить там по просьбе правительства страны для защиты от возможной ракетной угрозы со стороны Сирии.

Как передает CNN, в Иорданию будут направлены 200 американских военных специалистов, которые в случае обострения ситуации в Сирии окажут помощь монархии.

О том, что Иордания планирует разместить на своей территории батареи ЗРК Patriot, заявил министр информации Мухаммад Момани. По его словам, шли переговоры с дружественными государствами.

Напомним, 18 февраля Североатлантический альянс завершил развертывание зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на территории Турции.