Циклон ”Ортин” затопил города чемпионата мира

В Берлине, Мюнхене, Нюрнберге, Штутгарте и Лейпциге, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, из-за циклона "Ортин", который дошел до Германии, прошли сильные дожди. В Лейпциге выпал град размером с теннисный мяч, в результате которого около десяти человек получили травмы головы.

Более тысячи болельщиков, наблюдавших за футболом на большом экране на центральной площади Аугустусплатц, после того, как начался град, вынуждены были спасаться бегством в близлежащих кафе, барах и ресторанах. По словам представителей полиции, материальный ущерб в результате повреждения многих сотен автомашин и окон домов может достичь не одного миллиона евро.

Метеорологи обещают, что в выходные на смену "Ортину" придет мягкий антициклон "Вилли", который принесет потепление.

Лента.ру