В России устроят всеобщую барахолку

Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий Всероссийский день свободной торговли в последнюю субботу августа, когда любой желающий мог бы продать ненужные ему вещи на специально отведенных для этого площадках, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя думской фракции Ярослав Нилов.

По задумке авторов, предлагается раз в году устраивать что-то вроде общероссийской барахолки. Требования к организации и проведению такого дня и к местам торговли будут устанавливать представительные органы сельского или городского поселения, а также городского округа в порядке, установленном правительством РФ.

Как говорится в поправках к закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", за предоставления торгового места с граждан не будет взиматься плата, а полученная выручка не будет облагаться налогом.

Как пояснил РИА Новости один из авторов документа, во многих странах мира существует традиция проведения так называемой свободной или общенародной торговли. В эти дни любой гражданин может продать имущество и товар, ставший ему по каким-то причинам ненужным, или совсем новую вещь, которая ему совсем не пригодилась. Также они смогут реализовать произведенные ими продукты, например выращенные на даче овощи и фрукты. Исключение делается лишь для товаров, производство и продажа которых осуществляется по специальному разрешению, купля-продажа, которых подлежит госрегистрации, а также товаров, запрещенных к обращению в РФ.

Законопроектом оговаривается, что на товары, приобретенные в день свободной торговли в специально отведенных для этого местах, не распространяются положения закона "О защите прав потребителей". "Каждый россиянин должен знать, что он сам отвечает за то, что покупает", - отметил Нилов. Он добавил, что правительство сможет устанавливать перечень товаров, запрещенных к реализации во всероссийский день свободной торговли.