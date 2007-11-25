Грузинская оппозиция пообещала новые акции протеста

В центре Тбилиси мирно завершился митинг грузинской оппозиции.

Лидеры объединенной оппозиции заявили в ходе акции, что намерены до конца идти по "этому пути свободы и демократии", и пообещали и в дальнейшем проводить акции протеста, если их требования не будут выполнены. Как сообщалось ранее, митинг проходил с призывом к народу объединиться против насилия и требованием к властям дать возможность возобновить вещание телекомпании "Имеди".

Митинг начался около двух часов дня в районе площади Рике, после чего участники проследовали с транспарантами к парламенту Грузии и после посещения находящейся рядом церкви Кашуети мирно разошлись. Всего в акции участвовало, по подсчетам журналистов, 10-15 тысяч человек, а организаторы акции утверждают, что в течение дня в ней принимали участие до 50 тысяч человек.

Шествие оппозиции сопровождали полицейские, которые не вмешивались в события и не чинили препятствий митингующим, отмечают информационные агентства.

Лента.ру