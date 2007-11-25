Россия слезает с ”нефтяной иглы”

Экономика России все меньше зависит от продажи нефти и газа, полагает первый вице-премьер Сергей Иванов.

"Я бы ответил так: еще не слезли, но уже слезаем", - сказал Иванов, отвечая на вопрос в эфире Первого канала о нефтедолларовой зависимости РФ.

По его словам, в этом году экономика страны увеличится почти на 8% и лишь два процентных пункта из них - вклад от добычи и продажи углеводородов.