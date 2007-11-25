Саакашвили ушел в отставку

Михаил СААКАШВИЛИ объявил об уходе в отставку с поста президента Грузии в связи с предстоящими президентскими выборами. Выборы президента Грузии, как ожидается, пройдут 5 января 2008 года.

"С завтрашнего дня я начинаю предвыборную кампанию. В течение 40 дней председатель парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ будет выполнять обязанности президента. А я включаюсь в предвыборную президентскую кампанию", - заявил М.СААКАШВИЛИ на заседании правительства Грузии.

По закону, президент не имеет права участвовать в предвыборной кампании.

По словам М.СААКАШВИЛИ, он дает Кабинету Министров "последние задания" и призывает правительство приложить все усилия для сохранения стабильности и спокойствия на предвыборный период.

М.СААКАШВИЛИ заявил, что новый премьер-министр Владимир ГУРГЕНИДЗЕ имеет "полный мандат на принятие всех необходимых решений на предстоящие 40 дней".

"Все будьте бдительны и мобилизованы", - обратился М.СААКАШВИЛИ к министрам. Он сказал, что наступает период "больших вызовов", и высказал уверенность, что "грузинский народ сохранит спокойствие в самый горячий предвыборный период".

"Я уверен, что 5 января войдет в историю Грузии как начало большого пути", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Дату президентских выборов в Грузии парламент страны официально назначит на внеочередном заседании, которое состоится в полдень 25 ноября.

Согласно конституции, спикер парламента Грузии Н.БУРДЖАНАДЗЕ будет руководить страной с момента ухода М.СААКАШВИЛИ в отставку.

Накануне М.СААКАШВИЛИ заявил, что спикер Н.БУРДЖАНАДЗЕ достойна титула "стальной леди" грузинской политики. На съезде правящей партии - Единого Национального движения в пятницу М.СААКАШВИЛИ рассказал, что в кабинете у Н.БУРДЖАНАДЗЕ висит портрет "железной леди" - Маргарет ТЭТЧЕР. Но если существует в мире сталь высокой пробы, "то это Нино БУРДЖАНАДЗЕ", сказал М.СААКАШВИЛИ. По его словам, из этой стали сделана Н.БУРДЖАНАДЗЕ, "ее политическая вера и нервы".