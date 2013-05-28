Ходорковский говорит, что Путина спасет только радикальная смена системы или война

Об этом в интервью немецкому изданию Die Tageszeitung сказал Михаил Ходорковский.

«Видимые протесты ослабли, но в то же время растет недовольство системой. Политический цикл Владимира Путина подходит к концу. В России такой цикл обычно длится 15 лет. Его продлить можно будет только с помощью войны или радикального вмешательства в систему. Других примеров наша история не знает. Если нынешняя тенденция сохранится, это неизбежно приведет к застою и загниванию, как во времена секретаря ЦК КПСС Брежнева. Опыт прошлого говорит нам: чем дольше длится период застоя, он может закончиться периодом смуты», - цитирует Ходорковского Тиждень.ua.

«Основная проблема нашего президента (Путина - ред.), а также его окружение в том, что они не доверяют народу, для них он состоит только из неактивной части общества... Мир Путина состоит из несамостоятельного большинства, враждебного или купленного врагами меньшинства и его ближайшего окружения. Он не может представить, что есть такая вещь, как честная, независимая и ответственная оппозиция. Окружение Путина также всегда дает ему «доказательства», что противники были подкуплены Государственным департаментом (США - ред.)», - заявил оппозиционер.

По мнению Ходорковского, Россия сейчас переживает рубежный период.

«Россия вновь на распутье. Застой, полицейский режим, фальсификации выборов и новая волна эмиграции образованной молодежи, по моему мнению, является наиболее вероятным пока последующим сценарием. Но есть и другая возможность, что протесты, которые вспыхнут, откроют внутри элиты прорывы, которые позволят ей повернуть на путь создания демократических институтов», - сказал Ходорковский.