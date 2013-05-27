В Париже после акции против однополых браков задержали более 350 человек

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава МВД страны Мануэль Вальс.

Во время беспорядков 36 человек получили легкие ранения.

В настоящее время не менее 250 человек остаются под стражей.

Массовая акция против закона, позволяющего однополым парам заключать браки и усыновлять детей, прошла в Париже 26 мая. Сторонники движения "Манифестация для всех", сопровождаемые волонтерами и полицией, прошествовали в сторону эспланады Инвалидов, где состоялся митинг. По данным полиции, в акции приняли участие 150 тыс. человек, согласно данным организаторов, - более 1 млн.

По завершении митинга группа из 200-300 человек начала провоцировать полицию - молодые люди скандировали оскорбительные лозунги, камни и бутылки полетели в сторону спецназа, а также в сторону журналистов, освещавших акцию. Чтобы усмирить хулиганов и вытеснить людей с площади, полиция применила слезоточивый газ.