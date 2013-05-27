Грузия празднует День независимости

Праздничные мероприятия пройдут в Тбилиси и 26 городах страны. Сегодня в 12:00 по всем каналам грузинского телевидения будет транслироваться специальное обращение премьер-министра Бидзины Иванишвили, в котором глава правительства поздравит население страны с Днем независимости Грузии, пишет Грузия Онлайн.

По всей стране и в столице запланированы выставки военной техники и шествия.

Президент Украины Виктор Янукович поздравил своего грузинского коллегу с празником. Янукович подчеркнул, что поздравляет Саакашвили и весь народ Грузии с национальным праздником – от своего имени и от имени всего украинского народа. Сотрудничество же Украины и Грузии, которое всегда было основано на взаимном уважении и дружбе, будет развиваться на благо народов двух государств.

Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны 26 мая 1918 года. Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала три года - до февраля 1921 года, когда в Грузию вошли части Красной армии, установив советскую власть. С 1922 по 1991 годы Грузия входила в состав СССР. Независимость страны была восстановлена в 1991 году - 31 марта состоялся всенародный референдум по этому вопросу, подтвердивший курс на независимость, 9 апреля на основе результатов референдума Верховный Совет республики принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.