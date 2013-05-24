Отголоски землетрясения на Дальнем Востоке докатились до Москвы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу РАН, именно отголоски землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего в Охотском море в пятницу утром, ощущались сегодня в ряде районов Москвы.

Руководитель управления информации МЧС РФ Олег Воронов также сообщил, что подземные толчки в Москве являются отголосками землетрясения в Охотском море и не представляют угрозы жителям столицы России.

"Подземные толчки в Москве - это последствия землетрясения в Охотском море. Распространения не последовало. Угрозы для людей нет", - сказал Воронов.

Однако источник в правоохранительных органах столицы рассказал, что на Лесной улице было эвакуировано около 850 человек из-за ощущаемых ими подземных толчков.

В то же время, датчики в Московском Кремле не зафиксировали сейсмических колебаний, сообщил пресс-секретарь Управделами президента Виктор Хреков.

До этого наиболее сильное землетрясение, ощущавшееся в Москве, произошло 4 марта 1977 года. Оно стало отголоском Карпатского землетрясения, сила толчка в Москве тогда составила 4 балла по шкале Рихтера.