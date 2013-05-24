Отголоски землетрясения на Дальнем Востоке докатились до Москвы

10:52, 24 мая 2013
Мир
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Отголоски землетрясения в Охотском море в пятницу утром докатились до Москвы. Из зданий было эвакуировано около 850 человек.

Отголоски землетрясения прокатились через всю Россию

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу РАН, именно отголоски землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего в Охотском море в пятницу утром, ощущались сегодня в ряде районов Москвы.

Руководитель управления информации МЧС РФ Олег Воронов также сообщил, что подземные толчки в Москве являются отголосками землетрясения в Охотском море и не представляют угрозы жителям столицы России.

"Подземные толчки в Москве - это последствия землетрясения в Охотском море. Распространения не последовало. Угрозы для людей нет", - сказал Воронов.

Однако источник в правоохранительных органах столицы рассказал, что на Лесной улице было эвакуировано около 850 человек из-за ощущаемых ими подземных толчков.

В то же время, датчики в Московском Кремле не зафиксировали сейсмических колебаний, сообщил пресс-секретарь Управделами президента Виктор Хреков.

До этого наиболее сильное землетрясение, ощущавшееся в Москве, произошло 4 марта 1977 года. Оно стало отголоском Карпатского землетрясения, сила толчка в Москве тогда составила 4 балла по шкале Рихтера.

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