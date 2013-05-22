Новое правительство Исландии прекратило переговоры о вступлении в ЕС
20:47, 22 мая 2013Мир
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Новое правительство Исландии прекратило переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС и пообещало гражданам провести референдум по этому вопросу.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, через год после одного из самых глубоких в Европе финансовых кризисов.
Переговоры о вступлении Исландии в ЕС начались три года назад, но на их пути возникли препятствия.
Сейчас большинство опросов общественного мнения показывают, что исландцы больше не поддерживают идею вступления в ЕС.
В прошлом месяце левоцентристские партии проиграли выборы. А победители выборов - центристская Прогрессивная партия и правая Партия независимости - объявили сегодня, что совместно сформируют правительство и замораживают переговоры с Брюсселем.
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