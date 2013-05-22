Новое правительство Исландии прекратило переговоры о вступлении в ЕС

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, через год после одного из самых глубоких в Европе финансовых кризисов.

Переговоры о вступлении Исландии в ЕС начались три года назад, но на их пути возникли препятствия.

Сейчас большинство опросов общественного мнения показывают, что исландцы больше не поддерживают идею вступления в ЕС.

В прошлом месяце левоцентристские партии проиграли выборы. А победители выборов - центристская Прогрессивная партия и правая Партия независимости - объявили сегодня, что совместно сформируют правительство и замораживают переговоры с Брюсселем.

ВВС Украины