Умер легендарный музыкант The Doors Рэй Манзарек

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и пресс-релиз агента музыканта Хейди Робинсон-Фитцджеральд (Heidi Robinson-Fitzgerald), Манзарек скончался в окружении семьи в клинике RoMed Clinic.

Причиной смерти музыканта стал рак желчного протока. Смерть наступила в 20.30 по местному времени (22.30 по Киеву).The Doors была создана в Лос-Анджелесе в 1965 году вокалистом Джимом Моррисоном (Jim Morrison), клавишником Манзареком, гитаристом Робби Кригером (Robby Krieger) и ударником Джоном Денсмором (John Densmore).

Фронтмен группы, вошедший, по версии журнала Rolling Stone, в список 100 величайших певцов всех времен, умер 3 июля 1971 года в Париже, по официальной версии, от сердечного приступа. Однако настоящая причина его смерти неизвестна до сих пор.За свою карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, три из которых поклонники группы смогли услышать уже после смерти Моррисона. В 2010 году вышел документальный фильм о группе The Doors - When Youre Strange режиссера Тома ДиЧилло (Tom DiCillo).