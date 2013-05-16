В финал Евровидения вышли еще 10 участников

Завершился второй полуфинальный день Европейского песенного конкурса Евровидение-2013.

В финальной части конкурса выступят: По теме: Злата Огневич прошла в финал Евровидения Венгрия – ByeAlex с песней "Kedvesem" Азербайджан – Фарид Мамедов "Hold me" Грузия – Софо Геловани и Нодико Татишвили "Waterfall" Румыния – Чезар "It's My Life" Норвегия – Маргарет Бергер ‘I Feed You My Love’ Исландия – Эйтоур Инги Гюннлёйгссон "Ég Á Líf" Армения – "Дорианс" "Lonely planet" Финляндия – Криста Сиегфридс "Marry Me" Мальта – Джанлука Беззина "Tomorrow" Греция – "Koza Mostra" и Агафонас Иаковидис "Alcohol Is Free"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter