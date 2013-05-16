В финал Евровидения вышли еще 10 участников
23:48, 16 мая 2013Мир
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Завершился второй полуфинальный день Европейского песенного конкурса Евровидение-2013.
В финальной части конкурса выступят:
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Венгрия – ByeAlex с песней "Kedvesem"
Азербайджан – Фарид Мамедов "Hold me"
Грузия – Софо Геловани и Нодико Татишвили "Waterfall"
Румыния – Чезар "It's My Life"
Норвегия – Маргарет Бергер ‘I Feed You My Love’
Исландия – Эйтоур Инги Гюннлёйгссон "Ég Á Líf"
Армения – "Дорианс" "Lonely planet"
Финляндия – Криста Сиегфридс "Marry Me"
Мальта – Джанлука Беззина "Tomorrow"
Греция – "Koza Mostra" и Агафонас Иаковидис "Alcohol Is Free"
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