Злата Огневич прошла в финал Евровидения

Из 16 участников первого полуфинала в дальнейшую часть конкурса прошли десять участников, представляющих:

Молдову (Алёна Мун с песней «O mie»),

Литву (Андрюс Появис, «Something»),

Ирландию (Райан Долан, «Only Love Survives»),

Эстонию (Биргит Ыйгемеэль, «Et uus saaks alguse»),

Беларусь (Алёна Ланская, «Solayoh»),

Данию (Эммили де Форест, «Only Teardrops»),

Россию (Дина Гарипова, «What If»),

Бельгию (Роберто Беллароза, «Love Kills»),

УКРАИНУ (Злата Огневич, «Gravity»),

Нидерланды (Анук, «Birds»).

Из конкурса выбыли сразу четыре балканских участника: Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, - а также Кипр и Австрия.

17 участников второго полуфинала выступят 16 мая. Финал назначен на 18-е.