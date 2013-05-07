Патриарх: Празднование Крещения Руси «духовно повлияет на умонастроения современников»

Празднование 1025-летия Крещения Руси «духовно повлияет на умонастроения наших современников» и предоставит возможность «подумать о своей истории, о своем историческом пути, о своих общих корнях», считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

«Как факт личного крещения является очень важным для человека - это начало жизни со Христом, начало Нового Завета для каждого человека, - так и для всех нас таким началом Нового Завета явилось Крещение в Киевской купели. Это очень важно с точки зрения мистической, духовной. С этого дня начался отсчет нашей священной истории, нашей истории отношений с Богом», - отметил Патриарх Кирилл.

Он отметил, что «Крещение было очень важным цивилизационным фактором».

«Крещение открыло огромные перспективы для культурного роста наших народов, для создания некой цивилизационной общности восточных славян. И поэтому, полагаю, что этот праздник, помимо чисто церковного, духовного значения, которое для меня является главным и решающим, имеет большое культурное и общественное значение», - сказал Предстоятель РПЦ.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.