После разговора с Путиным Камерон обсудит сирийский конфликт с Обамой
11:18, 13 мая 2013Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон обсудит военный конфликт в Сирии на сегодняшней встрече с президентом США Бараком Обамой.
Джеймс Кэмерон и Барак Обама обсудят сирийский вопрос / Фото: en.mercopress.com
Встреча лидеров двух стран состоится сегодня в Белом доме.
В прошлую пятницу Камерон дискутировал на эту тему с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода. Премьер Великобритании поддержал новую инициативу США и России, направленную на проведение переговоров для завершения вооруженного конфликта.
Также Камерон и Обама должны обсудить подготовку к саммиту G8, который состоится в июне в Северной Ирландии.
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