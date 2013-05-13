После разговора с Путиным Камерон обсудит сирийский конфликт с Обамой

Встреча лидеров двух стран состоится сегодня в Белом доме.

В прошлую пятницу Камерон дискутировал на эту тему с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода. Премьер Великобритании поддержал новую инициативу США и России, направленную на проведение переговоров для завершения вооруженного конфликта.

Также Камерон и Обама должны обсудить подготовку к саммиту G8, который состоится в июне в Северной Ирландии.