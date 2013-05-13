Казанского ученого-убийцу, написавшего кровью «Free Pussy Riot», решили лечить

Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, пишет РИА "Новости".

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Игоря Данилевского. Дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о направлении в суд для применения Данилевскому принудительной меры медицинского характера", - сказал он.

Таким образом, как уже сообщалось ранее, следствие решило отправить кандидата наук Данилевского в психбольницу.

По данным следствия, 29 августа 2012 года в квартире одного из домов Казани были найдены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери с ножевыми ранениями. На стене квартиры кровью были написаны слова "Free Pussy Riot".

Вскоре следствие вычислило предполагаемого убийцу - бывшего преподавателя одного из казанских вузов кандидата наук Игоря Данилевского. В ходе расследования стало ясно, что "Free Pussy Riot"он написал, чтобы запутать следствие. Сейчас мужчина арестован и, по данным СК, признал вину. По статье "убийство двух и более лиц"ему грозит пожизненное заключение, при этом экспертиза нашла у него временное психическое расстройство.