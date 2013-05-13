Ким Чен Ын назначил нового министра обороны

09:05, 13 мая 2013
Мир
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Вооруженные силы КНДР возглавил генерал-полковник Чжан Чжон Нам, сменив генерала Ким Кёк Сика, занимавшего пост всего около восьми месяцев.

Ким Чен Ын

Об этом сообщает в понедельник агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пишет РИА "Новости".

О назначении было объявлено перед началом концерта песни и пляски, на котором присутствовал Ким Чен Ын с супругой. По данным Ренхап, Чжан Чжон Наму около 50 лет, ранее он командовал войсками в провинции Канвондо. Что послужило причиной отставки его предшественника, не сообщается.

Как отмечают южнокорейские эксперты, новое назначение можно рассматривать как попытку Ким Чен Ына снизить возникшую в последнее время напряженность между КНДР и Южной Кореей. Генерала Ким Кёк Сика специалисты характеризовали как сторонника "жесткой линии". В частности, именно он командовал в 2010 году четвертым корпусом армии КНДР и отвечал за военную операцию, в ходе которой был осуществлен артобстрел территории Южной Кореи и потоплен один из ее военных кораблей.

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