Ким Чен Ын назначил нового министра обороны

Об этом сообщает в понедельник агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пишет РИА "Новости".

О назначении было объявлено перед началом концерта песни и пляски, на котором присутствовал Ким Чен Ын с супругой. По данным Ренхап, Чжан Чжон Наму около 50 лет, ранее он командовал войсками в провинции Канвондо. Что послужило причиной отставки его предшественника, не сообщается.

Как отмечают южнокорейские эксперты, новое назначение можно рассматривать как попытку Ким Чен Ына снизить возникшую в последнее время напряженность между КНДР и Южной Кореей. Генерала Ким Кёк Сика специалисты характеризовали как сторонника "жесткой линии". В частности, именно он командовал в 2010 году четвертым корпусом армии КНДР и отвечал за военную операцию, в ходе которой был осуществлен артобстрел территории Южной Кореи и потоплен один из ее военных кораблей.