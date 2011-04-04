В Корее расстреляли двух министров

В КНДР по обвинениям в шпионаже и вредительстве казнены бывший министр путей сообщения Ким Ён Сам и экс-министр финансов Мун Иль Бон. Об этом сообщила крупная сеульская газета Chosun Ilbo со ссылкой на северокорейский источник.

По этим данным, как сообщает newsru, бывшего министра путей сообщения, занимавшего такой пост в 1998-2008 годах, казнили в связи с делом о взрыве на одной из железнодорожных станций в апреле 2004 года. Это было расценено как диверсия в отношении спецпоезда лидера КНДР Ким Чен Ира, который возвращался тогда из Китая.

Министра обвинили в связи с этим в утечке секретной информации. Маршруты и расписание поездок лидера КНДР известны только его персональной охране и секретарям, а также главе ведомства путей сообщения.

Бывший министр финансов, в свою очередь, был казнен в связи с провалом денежной реформы в декабре 2009 года. Она вызвала большое недовольство населения, привела к росту цен и обострению товарного дефицита.

Ранее, как сообщали в Сеуле, по этому же делу в апреле прошлого года был расстрелян глава Планово-финансового отдела ЦК Трудовой партии Кореи Пак Нам Ги.