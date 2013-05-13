Выборы в Болгарии закончились столкновениями манифестантов с полицией

В Софии десятки людей выкрикивали лозунги против партии ГЕРБ (бывшей партии власти) и забрасывали полицейских камнями и яйцами.Это примечательно, поскольку правительство Бойко Борисова ушло в отставку как раз из-за похожих стычек, - отмечает ИТАР-ТАСС.

В феврале в стране прошли протесты против высоких цен на услуги ЖКХ. Впервые митинги перешли в прямые столкновения с полицией. Четырнадцать человек обратились за медицинской помощью. Тогда премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил в парламенте об отставке правительства, заявив: "Я не намерен быть членом правительства, при котором происходят стычки демонстрантов с правоохранительными органами"..

В преддверии выборов в стране было изъято 350 тысяч фальшивых бюллетеней - случай, для новейшей истории страны беспрецендентный.

По данным экзит-поллов, ни одна из партий не получает большинства в Народном собрании страны. В новый состав парламента войдут четыре партии - "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), Болгарская социалистическая партия (БСП), "Движение за права и свободы" (ДПС) и "Атака".