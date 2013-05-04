В Бельгии сошел с рельс поезд с химикатами: есть жертвы
19:23, 04 мая 2013Мир
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Два человека погибли, еще 14 получили ранения в Бельгии в результате аварии поезда, перевозившего химические вещества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RTL.
В результате аварии поезда возник пожар / Фото: sud.ua
Несколько вагонов поезда, перевозившего химические вещества, сегодня сошли с рельс в Бельгии около города Гент в провинции Восточная Фландрия. В результате возник пожар, произошло несколько взрывов. Из вагонов вылились и загорелись высокотоксичные вещества, содержащие цианиды.
В настоящий момент пожар локализован, разлив веществ не представляет угрозы для местного населения, отмечает RTL.
По словам губернатора провинции, который выступил на пресс-конференции, погибли местные жители, которые оказались поблизости от места происшествия.
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