В Бельгии сошел с рельс поезд с химикатами: есть жертвы

19:23, 04 мая 2013
Мир
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Два человека погибли, еще 14 получили ранения в Бельгии в результате аварии поезда, перевозившего химические вещества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RTL.

В результате аварии поезда возник пожар / Фото: sud.ua

Несколько вагонов поезда, перевозившего химические вещества, сегодня сошли с рельс в Бельгии около города Гент в провинции Восточная Фландрия. В результате возник пожар, произошло несколько взрывов. Из вагонов вылились и загорелись высокотоксичные вещества, содержащие цианиды.

В настоящий момент пожар локализован, разлив веществ не представляет угрозы для местного населения, отмечает RTL.

По словам губернатора провинции, который выступил на пресс-конференции, погибли местные жители, которые оказались поблизости от места происшествия.

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