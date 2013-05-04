В Бельгии сошел с рельс поезд с химикатами: есть жертвы

Несколько вагонов поезда, перевозившего химические вещества, сегодня сошли с рельс в Бельгии около города Гент в провинции Восточная Фландрия. В результате возник пожар, произошло несколько взрывов. Из вагонов вылились и загорелись высокотоксичные вещества, содержащие цианиды.

В настоящий момент пожар локализован, разлив веществ не представляет угрозы для местного населения, отмечает RTL.

По словам губернатора провинции, который выступил на пресс-конференции, погибли местные жители, которые оказались поблизости от места происшествия.