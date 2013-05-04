Американцы протестуют против захоронения Царнаева возле Бостона
Возле похоронного бюро, куда привезли тело Тамерлана Царнаева, собрались десятки протестующих.
Десятки людей выразили протест против захоронения одного из предполагаемых исполнителей бостонского теракта Тамерлана Царнаева на расположенном недалеко от места трагедии кладбище в городе Вустер (штат Массачусетс).
В четверг власти выдали тело Царнаева одному из его родственников – проживающему в США Руслану Царни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс».
По данным агентства, в пятницу тело Царнаева было доставлено в похоронное бюро в городе Северное Этлборо, к югу от Бостона. Как отмечает агентство, это вызвало возмущение местных жителей, около 20 активистов устроили акцию протеста.
По предварительным данным, в похоронном бюро Этлборо не удалось договориться о захоронении, и тело Царнаева перевезли в похоронное бюро Стефана Грэхама Путнама и Махони (Stefan's Graham Putnam and Mahoney Funeral Parlors) в город Вустер, который расположен примерно в 60 километрах к западу от Бостона. Директор похоронного бюро Стефан Грэхам сообщил «Ассошиэйтед Пресс», что и ему сложно найти место на кладбище, а у его бюро собрались десятки протестующих людей.
«Моя проблема – это найти место для могилы. Многие люди не хотят быть в этом замешаны. Вместе с тем кто-то должен это сделать», – сказал Грэхам.
Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.