Американцы протестуют против захоронения Царнаева возле Бостона

Десятки людей выразили протест против захоронения одного из предполагаемых исполнителей бостонского теракта Тамерлана Царнаева на расположенном недалеко от места трагедии кладбище в городе Вустер (штат Массачусетс).

В четверг власти выдали тело Царнаева одному из его родственников – проживающему в США Руслану Царни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс».

По данным агентства, в пятницу тело Царнаева было доставлено в похоронное бюро в городе Северное Этлборо, к югу от Бостона. Как отмечает агентство, это вызвало возмущение местных жителей, около 20 активистов устроили акцию протеста.

По предварительным данным, в похоронном бюро Этлборо не удалось договориться о захоронении, и тело Царнаева перевезли в похоронное бюро Стефана Грэхама Путнама и Махони (Stefan's Graham Putnam and Mahoney Funeral Parlors) в город Вустер, который расположен примерно в 60 километрах к западу от Бостона. Директор похоронного бюро Стефан Грэхам сообщил «Ассошиэйтед Пресс», что и ему сложно найти место на кладбище, а у его бюро собрались десятки протестующих людей.

«Моя проблема – это найти место для могилы. Многие люди не хотят быть в этом замешаны. Вместе с тем кто-то должен это сделать», – сказал Грэхам.

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.