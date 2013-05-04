В Казахстане горит медиа-центр: сотни человек эвакуированы

17:13, 04 мая 2013
Мир
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В Астане горит здание крупного медиа-центра, в котором расположены все государственные телеканалы Казахстана, эвакуированы сотни человек, передает РИА Новости.

На месте возгорания работают около 10 пожарных машин

«Эвакуацию объявили около 19.00 (16.00 по-киевскому времени), мы спускались по пожарным лестницам, вышли, наверное, около тысячи человек», – сообщил один из журналистов, эвакуированных из здания.

По информации собеседника агентства, пожар произошел на крыше концертного зала медиа-центра.

На месте пожара работают около 10 пожарных машин, тушение огня затруднено сильным ветром.

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