В Казахстане горит медиа-центр: сотни человек эвакуированы
17:13, 04 мая 2013Мир
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В Астане горит здание крупного медиа-центра, в котором расположены все государственные телеканалы Казахстана, эвакуированы сотни человек, передает РИА Новости.
На месте возгорания работают около 10 пожарных машин
«Эвакуацию объявили около 19.00 (16.00 по-киевскому времени), мы спускались по пожарным лестницам, вышли, наверное, около тысячи человек», – сообщил один из журналистов, эвакуированных из здания.
По информации собеседника агентства, пожар произошел на крыше концертного зала медиа-центра.
На месте пожара работают около 10 пожарных машин, тушение огня затруднено сильным ветром.
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