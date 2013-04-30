В столице Сирии снова прогремели взрывы: 13 погибших

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское телевидение.

Взрыв прогремел в центре Дамаска на торговой площади Марджа.

По данным местных СМИ, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у "старого" здания МВД, где сейчас находится миграционная служба. В нескольких метрах от места взрыва находится также Иранский культурный центр. В любое время суток на площади Марджа многолюдно, вокруг расположены многочисленные гостиницы и магазины.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в центре Дамаска произошло покушение на премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки. Премьер остался жив, погиб один из его охранников.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 миллионов человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым оказывается из-за рубежа.