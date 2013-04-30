Путин требует упростить и ускорить процесс получения гражданства РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в поручении российского президента по итогам общения с россиянами в эфире российских СМИ.

«Разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий упрощение процедур и сокращение сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников – носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и отказа от гражданства иностранного государства», - говорится в сообщении.

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Данное поручение должно быть исполнено до 15 сентября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в Госдуму РФ уже внесен один законопроект об упрощенном механизме получения российского гражданства соотечественниками. Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что изменения в закон о гражданстве может в первую очередь коснуться 25 млн граждан стран СНГ.

По данным Федеральной миграционной службы России, РФ в условиях демографического спада для экономического роста необходимо привлекать не менее 300 тыс. трудовых мигрантов из-за границы.

18 апреля вице-премьер-министр РФ по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин предложил выдавать российские паспорта иностранным специалистам, которые заняты в военной промышленности.