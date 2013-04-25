Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

В частности, один из участников программы, являющийся членом российской паралимпийской сборной обратил внимание В.Путина на то, что в России нет специализированного бассейна. Обращаясь к Президенту РФ, спортсмен спросил, неужели Россия хуже Украины, где такой специализированный бассейн есть.

«Вы знаете, если мы считаем, что мы кого-то уважаем, то мы должны признать, что этот кто-то в чем-то лучше нас, в том числе Украина может быть в чем-то лучше нас. Почему нет», - отметил В.Путин.

«Я люблю украинскую культуру, украинский народ. Это часть нашей души, по-моему. Что ж тут удивительного, если они в чем-то нас обогнали», - добавил он.