Каха Каладзе может стать кандидатом в президенты Грузии

По словам новоизбранного депутата парламента Тамар Кордзая, коалиция «Грузинская мечта» уже не рассматривает своим кандидатом в президенты Ираклия Аласания, которого премьер-министр Иванишвили отправил в отставку с поста вице-премьера, пишет Грузия-Онлайн.

Как заявила Кордзая, в коалиции продолжается определение кандидата в президенты.

«Каха Каладзе, он хороший министр и на любой позиции прекрасно справится со своими обязанностями. Насколько мне известно, выдвижение Каладзе кандидатов в президенты – это не окончательная позиция коалиции. Считаю, что в коалиции много достойных кандидатов. Переговоры по этому поводу пока продолжаются, поэтому не могу делать чрезмерные комментарии по этому поводу», - сказала Тамар Кордзая.