Путину нравится, когда его называют президентом пенсионеров и работяг

14:44, 25 апреля 2013
Мир
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Президент РФ Владимир Путин не видит ничего плохого в том, что его иногда называют президентом пенсионеров и работяг.

Я сам из семьи рабочих - Путин / Фото: Пресс-служба Кремля

"Я сам из семьи рабочих и отношусь к этим людям с огромным уважением. На их плечах вся страна держится. У меня родители были блокадники, отец воевал, был инвалидом Великой Отечественной войны. Я чувствую кожей, понимаете, что это за люди. Что здесь плохого? Я только хочу сказать им спасибо за то, что они меня поддерживают", - заявил Путин в ходе "прямой линии"с гражданами РФ, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Путин отметил, что сегодня люди труда - это не те люди, которые живут по принципу "хватай больше, кидай дальше". "Сегодня труд рабочего становится все более и более квалифицированным и требует большего интеллектуального включения... Представители рабочего класса сегодня, элита рабочего класса, они ни в чем не уступают другим категориям наших граждан", - сказал президент.

Он подчеркнул, что ученые, врачи, педагоги, они и есть работяги.

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