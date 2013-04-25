Путину нравится, когда его называют президентом пенсионеров и работяг

"Я сам из семьи рабочих и отношусь к этим людям с огромным уважением. На их плечах вся страна держится. У меня родители были блокадники, отец воевал, был инвалидом Великой Отечественной войны. Я чувствую кожей, понимаете, что это за люди. Что здесь плохого? Я только хочу сказать им спасибо за то, что они меня поддерживают", - заявил Путин в ходе "прямой линии"с гражданами РФ, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.



Путин отметил, что сегодня люди труда - это не те люди, которые живут по принципу "хватай больше, кидай дальше". "Сегодня труд рабочего становится все более и более квалифицированным и требует большего интеллектуального включения... Представители рабочего класса сегодня, элита рабочего класса, они ни в чем не уступают другим категориям наших граждан", - сказал президент.

Он подчеркнул, что ученые, врачи, педагоги, они и есть работяги.