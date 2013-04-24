Госдума РФ окончательно запретила чиновникам иметь счета в заграничных банках

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решении проголосовало 443 российских депутата.

Ограничения на зарубежные счета будут касаться лиц, занимающих государственные должности, должности заместителей генпрокурора, членов совета директоров Центробанка. Кроме того, запрет коснется людей, занимающих госдолжности субъектов России и федеральной госслужбы, на которые назначает президент, правительство или генпрокурор. Также не смогут использовать зарубежные счета заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, в государственных корпорациях, фондах и других организациях, созданных на основании федеральных законов и назначенных президентом и правительством. Депутаты, сенаторы и судьи также не смогут пользоваться зарубежными счетами.

В законе введено понятие «иностранные финансовые инструменты», которое касается всех видов ценных бумаг, иностранных эмитентов и производные финансовые инструменты – акции, облигации, фьючерсы. В соответствие с законом чиновникам будет запрещено также хранить за рубежом ценные вещи, например, – драгоценные металлы, камни. Запрет будет распространяться и на доверительное управление в случае, если оно связано с использованием иностранных финансовых инструментов.

Нарушение закона будет караться досрочным прекращением полномочий, освобождением от должности или увольнением в связи с утратой доверия.

Как известно, инициатором принятия закона выступил президент РФ Владимир Путин.