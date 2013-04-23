Со взломанного аккаунта АР распространили ложное сообщение о взрывах в Белом доме

Сообщение, размещенное на сайте микроблогов Twitter, в котором говорилось, что в Белом доме прогремело два взрыва, в результате чего президент США Барак Обама был ранен, оказалось ложным.

Как передает РИА Новости, обстановка у здания Белого дома спокойная, много туристов, правоохранительные органы ничего не перекрывали, никакого усиления нет. У здания находятся лишь несколько сотрудников полиции, но они не комментируют ситуацию, отказываясь общаться с прессой.

Ранее ряд СМИ, со ссылкой на сообщение в Twitter агентства Ассошиэйтед Пресс сообщили о взрывах в Белом доме, однако позже пресс-секретарь администрации американского президента Джей Карни опроверг эту информацию, заявив, что президент США "в порядке".

Позже Ассошиэйтед Пресс сообщило, что аккаунт агентства был взломан и его работа временно приостановлена.