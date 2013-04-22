Подозреваемый в бостонском теракте пришел в сознание
07:21, 22 апреля 2013Мир
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Джохар Царнаев, подозреваемый в осуществлении теракта во время Бостонского марафона, пришел в сознание и ответил на ряд вопросов в письменной форме.
Братья Царнаевы
Об этом сообщает телеканал ABC News вечером в воскресенье, 21 апреля, со ссылкой на источники в правоохранительных органов, передает Лента.ру.
По данным собеседников ABC News, у Царнаева, в частности, спросили о возможных сообщниках и о существовании несработавших взрывных устройств.
Ранее официальные представители правоохранительных органов заявляли, что 19-летний Джохар Царнаев, получивший тяжелые ранения при задержании, по состоянию здоровья пока не может давать показания. Кроме того, сообщалось, что из-за ранения горла Царнаев мог навсегда лишиться голоса.
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