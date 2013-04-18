Полиция США снизила оценку числа погибших на заводе в Техасе

Как сообщает Associated Press, речь идет не о 70 погибших, а о пяти-пятнадцати. При этом число раненых оценивается в 160 человек, передает Лента.ру.

В окрестностях завода были сильно повреждены десятки зданий, около 15 строений были уничтожены полностью. Взрыв был такой силы, что сейсмологи зафиксировали эквивалент подземного толчка магнитудой 2,1, сообщает NBC News.

По словам спасателей и пожарных, участвующих в разборе завалов на месте взрыва, окрестности завода напоминают зону боевых действий — настолько велик масштаб разрушений. Именно из-за этого хаоса точный подсчет числа погибших пока представляется затруднительным.