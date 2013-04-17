Американскому сенатору прислали конверт с ядом

С таким заявлением выступил лидер сенатского большинства Гарри Рид. Расследованием инцидента занимается ФБР. Известно ли имя отправителя письма, глава сенатского большинства не сообщил.

Как информирует Росбалт со ссылкой на АР, Рид также не стал уточнять, каким образом удалось обнаружить содержащий опасное вещество конверт, однако известно, что вся корреспонденция, присылаемая в Конгресс, проходит специальную проверку.

Рицин — сильнодействующий яд растительного происхождения. В феврале 2004 года конверт с рицином, направленный в офис сенатора от штата Теннесси, привел к временному закрытию трех зданий верхней палаты Конгресса США.

Добавим, конверты с белым порошком, содержащие, предположительно, рицин или иной яд, за последние несколько лет неоднократно получали политики, госчиновники, редакции СМИ и штаб-квартиры компаний как в США, так и в других странах мира. После проведенных проверок,чаще всего, выяснялось, что содержимое конвертов не представляет опасности.