Талибы заявили о непричастности к бостонским терактам

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление официального представителя пакистанских талибов Эхсануллу Эхсана (Ehsanullah Ehsan), передает РИА Новости.

"Мы не связаны с этими взрывами. У нас есть убеждение нападать на американцев и их союзников, но мы не связаны с этой атакой", - сказал Эхсан.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в ночь на вторник в Бостоне во время международного марафона. По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Погибли 3 и ранены более 140 человек.

Власти США признали произошедшее терактом. Расследование взяло под контроль ФБР. Эти взрывы стали крупнейшей террористической акцией на территории США за последние 11,5 лет.

Как сообщило ранее ФБР, мотивы преступников пока не установлены, ситуация остается нестабильной.